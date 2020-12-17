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Швеция — Россия, 17 декабря: онлайн-трансляция Кубка Первого канала: прогнозы, ставки

Швеция — Россия, 17 декабря: онлайн-трансляция Кубка Первого канала: прогнозы, ставки
Ставки / Прогнозы 0

17 декабря 2020 года сборная России встретится со Швецией на Кубке Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 1.85. Сделать ставку на шведскую команду в основное время можно с коэффициентом 3.50. На ничейный исход предлагают ставки за 4.40.

Поставить на победу России с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.52. На Швецию принимают ставки за 2.55.

После первого этапа Евротура Россия лидирует, выиграв все 3 поединка и набрав 8 очков. У шведской команды одно очко и нет побед.

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