Швеция — Россия: во сколько трансляция матча, где смотреть онлайн, какие прогнозы
17 декабря 2020 года сборная России встретится со Швецией на Кубке Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 1.85. Сделать ставку на шведскую команду в основное время можно с коэффициентом 3.50. На ничейный исход предлагают ставки за 4.40.
Поставить на победу России с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.52. На Швецию принимают ставки за 2.55.
После первого этапа Евротура Россия лидирует, выиграв все 3 поединка и набрав 8 очков. У шведской команды одно очко и нет побед.
Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала
У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам