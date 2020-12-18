«Краснодар» — «Уфа»: результат матча 17 декабря, как сыграли, какой счёт

В Краснодаре» на стадионе «ФК «Краснодар» прошёл матч 19-го тура РПЛ. Хозяева с минимальным счётом обыграли «Уфу».



Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота.



Встречу обслуживала арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.



Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.38: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1380 рублей. Успех «Уфы» оценивался в 9.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.85, а победа «Краснодара» всухую — за 2.40. Гол Маркуса Берга оценивался в 2.10.