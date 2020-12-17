«Химки» — «Локомотив»: результат матча 17 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Химках в матче 19-го тура РПЛ «Химки» на своём поле обыграли столичный «Локомотив» — 3:2.



До 85-й минуты матча хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако голы Ильи Кухарчука и Александра Долгова позволили «Химкам» одержать вторую подряд победу в РПЛ. В то же время беспроигрышная серия подопечных Игоря Черевченко достигла шести матчей.

Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.20. Успех «Химок» оценивался в 3.66: с 1000 рублей можно было выиграть 3660 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.23, поставить на «обе забьют» предлагали за 2.00, а на волевую победу хозяев — за 20.0. Точный счёт 3:2 в пользу «Химок» оценивался коэффициентом 45.0.