«Ростов» — ЦСКА: результат матча РПЛ 17 декабря, кто победил, какой счёт, обзор игры

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:3.



Все три мяча в составе гостей забил форвард Фёдор Чалов. Он открыл счёт на 2-й минуте, второй мяч забил на 57-й минуте. Ещё один мяч — на 82-й минуте. Нападающему ассистировали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. «Ростов» сумел сократить отставание в компенсированное время усилиями Алексея Козлова.



Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.32: выигрыш с 1000 рублей составил 2320 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 3.52. Ставки на ничью принимались за 3.30.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.45, «обе забьют» — за 2.10, а победа ЦСКА по итогам первого тайма и всего матча — за 3.55.

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