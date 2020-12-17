Швеция — Россия: результат матча Кубка Первого канала и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Вадим Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2). Самым результативным игроком у Швеции стал форвард челябинского «Трактора» Понтус Оберг, в его активе 2 (1+1) очка.
На успех шведов давали 3.75. Победу россиян эксперты оценивали в 1.93. Ничья в основное время шла за 4.55: ставка в 1000 рублей принесла бы 4550 рублей.
Тотал больше 4.5 шайбы оценивался в 1.56, гол Вадима Шипачёва — в 2.50, а итоговая победа России — в 1.53.
- 17 декабря 2020
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