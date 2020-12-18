Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Швеция — Россия: результат матча Евротура 17.12.2020, какой счёт, кто победил

Швеция — Россия: результат матча Евротура 17.12.2020, какой счёт, кто победил
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

17 декабря в Москве стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Вадим Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2). Самым результативным игроком у Швеции стал форвард челябинского «Трактора» Понтус Оберг, в его активе 2 (1+1) очка.

На успех шведов давали 3.75. Победу россиян эксперты оценивали в 1.93. Ничья в основное время шла за 4.55: ставка в 1000 рублей принесла бы 4550 рублей.

Тотал больше 4.5 шайбы оценивался в 1.56, гол Вадима Шипачёва — в 2.50, а итоговая победа России — в 1.53.

Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала
У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020