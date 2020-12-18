«Тамбов» — «Урал»: прогноз и ставка на матч 19-го тура РПЛ в Саранске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Урал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

В последний раз «Тамбов» набирал очки именно с «Уралом» (0:0). Игра выдалась откровенно скучной: сообразили два удара в створ за 90 минут на двоих. Впрочем, тогда у «волков» играли все сильнейшие, а теперь расклад сильно изменился. Однако нужно учитывать несколько факторов.



Во-первых, у гостей внушительные кадровые проблемы. Дисквалифицирован Павел Погребняк, травмированы Емельянов, Подберёзкин, Панюков и Страндберг. С ЦСКА не сыграли Эрик Бикфалви и Владимир Рыков, причём точной информации по их состоянию нет. «Скамейка» у «Урала» скромная, показать свой лучший футбол будет сложно.



Во-вторых, играть придётся в Саранске. Качество газона, похоже, снова будет крайне слабым. «Рубин» в выходные мучился и моменты создавал с большим трудом: мяч дробил, играть в мелкий пас в таких условиях нереально. А с организованностью у «Тамбова» полный порядок даже в нынешнем состоянии.



Потому логичнее отталкиваться от низа, ведь разрушать на плохом поле гораздо легче, чем созидать. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт за отличный коэффициент 2.00. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.23 и П2 всухую за 2.00. Ждём тут чего-то в духе 0:1 или 0:2.