Сауль Альварес — Каллум Смит: прогноз Вадима Тихомирова на бой 20 декабря

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Сауль Альварес — Каллум Смит в суперсреднем весе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и WBC.
Ставка: победа Сауля Альвареса нокаутом в 10–12-м раунде за 6.00.
«Сауль Альварес считается одним из самых высокооплачиваемых действующих боксеров. Он проведёт поединок с очень высоким парнем для своего дивизиона — рост Каллума Смита 191 сантиметр. Это вызов и некая интрига в бою, тем более что Каллум Смит — непобеждённый боксер.
Я сегодня не смогу вам дать очень точный прогноз, но поделюсь инсайдом, в вы сами решите, как им распорядиться. Я дозвонился до одного из тех, кто спаррингуется с Саулем Альваресом. Это парень из России, Никита Мирошниченко из Новосибирска. Он провёл несколько спаррингов и рассказал мне о том, что Сауль Альварес делает акцент на удары по корпусу. Он очень много отрабатывает их, бьёт в солнечное сплетение, в печень, по почкам, и делает это очень хорошо. Он точно подойдёт к Каллуму Смиту и будет пробивать ему в корпус. Никита сказал, что Альварес в отличной форме — никаких проблем в спаррингах с ним он не заметил. Думаю, что вы сами можете делать из этого выводы.
Я бы из этого сделал такой вывод: бой получится не самым быстрым, потому что корпус — это инвестиции в долгую. Я предполагаю, что Сауль Альварес — фаворит, он победит. Мне кажется, что он может победить досрочно: пробить в корпус и нокаутировать. Моя ставка — победа Сауля Альвареса нокаутом в 10–12-м раунде с коэффициентом 6.00. Здесь высокие коэффициенты, попасть надо очень точно, так что самим инсайдом вы можете распорядиться как вам угодно».
- 19 декабря 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
09:00