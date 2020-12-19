Сауль Альварес — Каллум Смит: прогноз Вадима Тихомирова на бой 20 декабря

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Сауль Альварес — Каллум Смит в суперсреднем весе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и WBC.



Ставка: победа Сауля Альвареса нокаутом в 10–12-м раунде за 6.00.



«Сауль Альварес считается одним из самых высокооплачиваемых действующих боксеров. Он проведёт поединок с очень высоким парнем для своего дивизиона — рост Каллума Смита 191 сантиметр. Это вызов и некая интрига в бою, тем более что Каллум Смит — непобеждённый боксер.



Я сегодня не смогу вам дать очень точный прогноз, но поделюсь инсайдом, в вы сами решите, как им распорядиться. Я дозвонился до одного из тех, кто спаррингуется с Саулем Альваресом. Это парень из России, Никита Мирошниченко из Новосибирска. Он провёл несколько спаррингов и рассказал мне о том, что Сауль Альварес делает акцент на удары по корпусу. Он очень много отрабатывает их, бьёт в солнечное сплетение, в печень, по почкам, и делает это очень хорошо. Он точно подойдёт к Каллуму Смиту и будет пробивать ему в корпус. Никита сказал, что Альварес в отличной форме — никаких проблем в спаррингах с ним он не заметил. Думаю, что вы сами можете делать из этого выводы.



Я бы из этого сделал такой вывод: бой получится не самым быстрым, потому что корпус — это инвестиции в долгую. Я предполагаю, что Сауль Альварес — фаворит, он победит. Мне кажется, что он может победить досрочно: пробить в корпус и нокаутировать. Моя ставка — победа Сауля Альвареса нокаутом в 10–12-м раунде с коэффициентом 6.00. Здесь высокие коэффициенты, попасть надо очень точно, так что самим инсайдом вы можете распорядиться как вам угодно».