«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 14-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.29, гол Ришарлисона за 2.88, гол Калверта-Льюина за 2.38.

«У обеих команд с этим сезоном были связаны большие надежды. «Арсенал» в Суперкубке справился с «Ливерпулем», хоть и в серии пенальти. А «Эвертон» с Анчелотти короткое время даже возглавлял таблицу АПЛ. Затем всё пошло не так. Конечно, можно отметить, что «Эвертон» всё ещё на пятом месте, в зоне ЛЕ, а очков у «ирисок» столько же, сколько у «Ман Сити», если считать по потерянным.

Тем не менее команда много теряет, а победы даются непросто. Правда, в двух последних турах Анчелотти насухо расправился с «Челси» и «Лестером», что стоило лондонцам места в топ-4, а «Лестер» лишило третьего места. «Эвертон» возвращается?



Ну а что до предстоящего соперника, то «Арсенал» вообще пребывает на 15-м месте, умудряясь проигрывать на «Эмирейтс» находящемуся в зоне вылета «Бёрнли». В предыдущем туре «канониры» еле отскочили в матче с «Саутгемптоном». На домашнем поле отыгрались с 0:1 и доигрывали матч вдесятером. Такая форма команды Артеты не внушает оптимизма. В Анчелотти я уверен больше, чем в Артете. Да и сломалось что-то в «Арсенале». И похоже, давно».