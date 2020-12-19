«Барселона» — «Валенсия»: прогноз рэпера Сявы на матч 14-го тура чемпионата Испании

Рэпер Сява дал прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 19 декабря сыграют «Барселона» и «Валенсия».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (–2) за 2.22.
«Сегодня мы будем размышлять над матчем чемпионата Испании: 19 декабря «Барселона» на своем поле сыграет против «Валенсии». Я не завидую болельщикам сине-гранатовых. Они находится ниже обычного в турнирной таблице Ла Лиги. А их провал в Лиге чемпионов, где они слили игру «Ювентусу» и вышли в плей-офф со второго места? Короче, к игре и общей форме каталонцев есть масса вопросов, с которыми Рональд Куман пока не справляется.
«Валенсия» в этом году вряд ли сможет претендовать на что-то серьёзное. Боссы клуба решили устроить чистку состава, отказавшись от многих футболистов с жирными контрактами, а на одном Черышеве далеко «кажаны» не улетят. Да, они удивили в матче с «Реалом», но три пенальти в ворота соперника —это не то, за счёт чего можно конкурировать с фаворитами чемпионата.
Короче, я думаю, что «Барсе» нужна крупная победа, которая поможет ей в психологическом плане. Оформить её в противостоянии с такой «Валенсией» вполне возможно, если гений Месси не будет валять дурака на поле».
- 19 декабря 2020
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