«Атлетик» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Уэска».



Ставка: ничья за 3.17.



«Атлетик» проведёт этот матч менее чем через трое полных суток после тяжелейшей игры против мадридского «Реала», в которой баски остались вдесятером уже на 13-й минуте из-за удаления Рауля Гарсии. И интрига в матче на стадионе «Альфредо ди Стефано» держалась вплоть до компенсированного времени, то есть основные футболисты «Атлетика» потратили действительно массу сил и едва ли успеют восстановиться к игре с «Уэски», которая последний матч чемпионата провела неделю назад. Не стоит смущаться тем, что «Уэска» сыграла в тот же день 120-минутный кубковый матч – там арагонцы играли вторым составом в чистом виде и встречались с любительской командой, выиграв 3:2 при хет-трике Рафы Мира.



При этом «Уэска» на ходу. В прошлом туре арагонцы одержали первую победу в чемпионате после восьми ничьих и четырёх поражений. Мне кажется, в Бильбао тоже велики шансы на ничью. В принципе я хотел поставить тут на «Уэску» с какой-нибудь форой, но факт игры «Атлетика» в меньшинстве с 13-й минуты сильно изменил коэффициенты, и теперь они выглядят вполне сбалансированными. Поэтому ставить на «Уэску» я не стану, а выберу более рискованную ставку с высоким коэффициентом на конкретный исход матча – ничью. Стоит также добавить, что у «Атлетика» сразу два основных футболиста дисквалифицированы – Йерай и, конечно, Рауль Гарсия, что увеличивает шансы «Уэски» не проиграть фавориту этого матча «Атлетику», — сказал Вишневский.

«Атлетик» — «Уэска». Прогноз: слишком много сил ушло на «Реал». Баски останутся без победы Хозяева отдыхали всего два дня, а шустрый новичок Ла Лиги никого не боится.