«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.38.
«Исторически гости в противостояниях этих команд побеждают редко. «Ириски» обыграли в предыдущих турах двух серьёзных противников, так и не пропустив от «Лестера» (2:0) и «Челси» (1:0). Это дало возможность подняться на пятое место в турнирной таблице, несмотря на осечки с аутсайдерами перед этими встречами.
По моему мнению, у ливерпульцев сегодня хорошая возможность подняться ещё выше. У них идёт игра, да и оборона действует весьма стабильно. Тем более клуб выступает у себя дома, где стабильно набирает очки в нынешней регулярке. К тому же с «Арсеналом» игра здесь часто удавалась.
«Пушкари» отвратительны в нынешнем розыгрыше и близки к зоне вылета. После трёх поражений подряд они не смогли реабилитироваться в противостоянии с «Саутгемптоном» (1:1), причём самим пришлось отыгрываться. Более того, ещё и Габриэль удалился.
На мой взгляд, здесь всё предельно ясно. У хозяев игра сейчас идёт, и они за счёт надежных действий в обороне дают бой любому противнику. У «канониров» с атакой огромные проблемы, поэтому они уступают всем подряд. Думаю, «Эвертон» наберет лёгкие три очка».
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