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В России могут запретить использовать образы людей и животных в рекламе лотерей

В России могут запретить использовать образы людей и животных в рекламе лотерей
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Депутат Рифат Шайхутдинов внёс в Госдуму РФ законопроект, который ужесточает требования к сайтам операторов азартных игр и лотереям. Одним из главных пунктов документа стал запрет на использование образов животных и людей в рекламе лотерей.

«Законопроектом предлагается распространить закреплённый в законодательстве об азартных играх запрет на арифметические и иные математические преобразования данных и информации о событиях в визуальные образы, рисунки и символы, тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр, и образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации), на деятельность по организации и проведению лотерей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того новый документ предлагает установить, что сайты игорных операторов могут осуществлять только ту деятельность по организации азартных игр, которая указана в лицензии.

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