В России могут запретить использовать образы людей и животных в рекламе лотерей

Депутат Рифат Шайхутдинов внёс в Госдуму РФ законопроект, который ужесточает требования к сайтам операторов азартных игр и лотереям. Одним из главных пунктов документа стал запрет на использование образов животных и людей в рекламе лотерей.
«Законопроектом предлагается распространить закреплённый в законодательстве об азартных играх запрет на арифметические и иные математические преобразования данных и информации о событиях в визуальные образы, рисунки и символы, тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр, и образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации), на деятельность по организации и проведению лотерей», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того новый документ предлагает установить, что сайты игорных операторов могут осуществлять только ту деятельность по организации азартных игр, которая указана в лицензии.
- 18 декабря 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:14
- 17 декабря 2020
-
22:23
-
22:19
-
21:00
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00