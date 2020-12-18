Головкин — Шеремета: угадай победителя боя — получи 500 рублей!
Рано утром 19 декабря состоится бой в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и польским боксёром Камилом Шереметой. Начало — в 06:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
Забери свой бонус в два простых шага.
1. Дай прогноз на исход боя Головкин — Шеремета на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.
Уверен, что знаешь исход боя?! Оставь прогноз и получи 500 рублей в случае успеха!
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