Головкин — Шеремета: угадай победителя боя — получи 500 рублей!

Рано утром 19 декабря состоится бой в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и польским боксёром Камилом Шереметой. Начало — в 06:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



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