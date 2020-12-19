Россия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Первого канала 19 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Первого канала, в котором сыграют Россия — Чехия.



Ставка: победа России + тотал меньше 5.5 шайбы за 3.11.



«Я ставил на победу шведов в первом матче против России и был не так уж и не прав. Шведы дважды вели в счёте, но в третьем периоде наши ребята разыгрались и по буллитам вырвали победу у шведов со счётом 4:3. Кузьменко забил решающий бросок, хотя там была такая буллитная лотерея, что могло всё качнуться в любую сторону.



Что касается чехов, то они проиграли финнам со счётом 3:4. Чехи меня не впечатляют. Меня больше даже зацепил отказ Коваржа от участия в грядущем чемпионате мира, куда его даже не звали. Он сказал, что не собирается ехать в сборную, сидеть в «пузыре». Мне показалось, что в самой сборной Чехии какой-то неправильный микроклимат. У них был тренер Милош Ржига, который в этом году ушёл из жизни. При Ржиге чехи играли очень сильно, а сейчас у них в сборной какой-то сумбур.



Если говорить о прогнозах на эту игру, не принимая в расчёт какие-то фамилии, потому что сборные играют с листа, у них почти не было тренировок, то традиционно матчи против чехов складываются закрыто. Это их стиль. Если не особо рисковать, то надо брать тотал меньше 5.5, но я рискну. Я выбираю коэффициент 3,.1 и верю, что сбудутся два условия – Россия выиграет в основное время и тотал будет меньше 5.5. Поймав кураж в матче со шведами, получив поддержку своих болельщиков, к тому же у нас не такой плохой состав, который превосходит чехов. Феерии шайб я здесь не жду, хотя первые матчи, где был счёт 4:3, показывают, что такой тотал может быть пробит. Но я думаю, что в этом матче всё будет иначе».