«Атлетико» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Эльче».

Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 1.85.

«Занятная ситуация: по окончанию прошлого тура «Атлетико» находился на втором месте, а к началу этого тура «индейцы» переместились на первую строчку таблицы, даже не выходя на поле. Произошло это благодаря тому, что «Реал Сосьедад» в перенесённом матче проиграл «Барселоне», ухудшил свою разницу забитых и пропущенных мячей и теперь начал уступать по разнице мячей мадридскому «Атлетико» при равном количестве очков. При этом у «Атлетико» на три сыгранных матча меньше. Команда Диего Симеоне остается явным претендентом на чемпионский титул, несмотря на проигрыш прямому конкуренту — мадридскому «Реалу» — в прошлом туре. Для «индейцев» это было первое поражение в чемпионате, и они пропустили от «Мадрида» столько же мячей (два), сколько во всех предыдущих десяти матчах.



Думаю, теперь «Атлетико» имеет отличные шансы на победу без пропущенных мячей. Но на сухой выигрыш хозяев предлагается слишком скромный коэффициент — 1.55. В такой ситуации я предпочту ставку с коэффициентом 1.85 на то, что «Атлетико» выиграет с разницей в один или два мяча. Это куда вероятнее, чем крупная победа мадридцев или потеря ими очков».