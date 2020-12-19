Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 13-го тура чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 13-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кельн» в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«С «Байером» «Кёльн» смотрелся совершенно безнадежно, но это не значит, что с «Лейпцигом» будет то же самое. «Кёльн» в этом сезоне бывает достаточно боеспособным: выиграли у «Дортмунда», да и с «Баварией» смотрелись достойно. Думаю, это поражение поможет Гизделю подготовить команду к матчу с «Лейпцигом», чтобы избежать крупного поражения.

«Лейпциг» в нынешнем сезоне играет очень уверенно в Бундеслиге, при это особенно никого не громит. Уход Вернера всё-таки обнажил проблему нападающего. Приходится её решать внутренними способами, но явного бомбардира у «Лейпцига» сейчас нет. Поэтому соперников «РБ» в большей степени не уничтожает, полагаясь прежде всего на надёжную оборону. С «Кельном», как мне кажется, это будет провернуть несколько сложнее. Есть ощущение, что гости забьют. Отсюда и ставка «обе забьют» за 1.98».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020