«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 13-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кельн» в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.98.
«С «Байером» «Кёльн» смотрелся совершенно безнадежно, но это не значит, что с «Лейпцигом» будет то же самое. «Кёльн» в этом сезоне бывает достаточно боеспособным: выиграли у «Дортмунда», да и с «Баварией» смотрелись достойно. Думаю, это поражение поможет Гизделю подготовить команду к матчу с «Лейпцигом», чтобы избежать крупного поражения.
«Лейпциг» в нынешнем сезоне играет очень уверенно в Бундеслиге, при это особенно никого не громит. Уход Вернера всё-таки обнажил проблему нападающего. Приходится её решать внутренними способами, но явного бомбардира у «Лейпцига» сейчас нет. Поэтому соперников «РБ» в большей степени не уничтожает, полагаясь прежде всего на надёжную оборону. С «Кельном», как мне кажется, это будет провернуть несколько сложнее. Есть ощущение, что гости забьют. Отсюда и ставка «обе забьют» за 1.98».
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