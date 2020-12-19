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«Байер» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 13-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 13-го тура Бундеслиги
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Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Байер 04» — «Бавария» в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.15.

«Сложно было представить, что именно «Байер» и «Бавария» будут сражаться за титул зимнего чемпиона. Однако такой в этом году сезон. Леверкузен действительно выступает сильнее, чем многие этого ожидали. Особенно на фоне продажи Хаверца и отсутствия каких-либо громких покупок. Но Петер Бос — отличный постановщик игры, что он лишний раз доказывает.

Думаю, у «Байера» в этом матче есть шансы. Последнее время «аспириновые» неплохо играют против «Баварии» на своём поле. Да, фактор болельщиков отходит на второй план, однако, учитывая проблемы мюнхенцев с травмами и усталостью, хозяева найдут чем удивить.

Допускаю, что уже в первом тайме мы увидим обмен ударами. «Бавария» в последнее время всегда пропускает первой и тут же начинает отыгрываться. Предлагаю рискованную ставку: «обе забьют в первом тайме за 3.15».

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