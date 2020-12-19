«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Барселона» забьёт 2-3 мяча за 1.75.



«Сегодняшний наш разговор пойдёт, разумеется, о чемпионате Испании. Российский футбол ушёл на заслуженную паузу, поэтому весь акцент у нас будет на Ла Лиге. «Барселона» сыграет с «Валенсией», сыграет на «Камп Ноу».



На неделе «Барселона» сыграла перенесённый матч 19-го тура с «Реалом Сосьедад», одержала волевую победу. В целом «Барселона» смотрелась неплохо, но в конце пришлось потерпеть, чтобы отстоять положительный результат.



«Валенсия» играет очень неровно в последнее время. У неё есть кадровые проблемы, есть проблемы внутри клуба, но неизвестно, как это может отразиться на данной конкретной игре. Разумеется, «Барселона» является однозначным фаворитом, хотя можно было бы сыграть фору «Валенсии». Но у «Валенсии» есть проблема структуры игры, есть вопросы по Макси Гомесу — выступление лучшего бомбардира команды пока под вопросом.



Как мы знаем, у «Барселоны» есть проблемы в обороне. Правда, вернулся Араухо. Месси играет очень старательно, с правой ноги забивает Альба, что уникально в 2020 году. Думаю, как минимум два мяча «Барселона» этой «Валенсии» забьёт. Вряд ли забьёт четыре, но два забить может. Не сказать чтобы «Валенсия» играет надёжно в обороне, хотя в последнем туре, в матче с «Эйбаром», они сыграли вничью — 0:0. Мой прогноз на эту встречу – 2-3 гола «Барселоны» на своем поле. Это интересное предложение, которое я вам советую».