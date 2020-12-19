«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (–1.5) за 1.88.

«Внимательно посмотрел встречу «Барселоны» с «Реалом Сосьедад». Конечно, заметно, что команда сильно меняется. Уже даже в домашних встречах её не считают однозначным фаворитом. И всё это из-за не самых успешных результатов. Но «Сосьедад», который на тот момент был лидером, обыграли, хотя второй тайм не понравился — «Сосьедад» больше владел мячом, имел моменты. Месси, к сожалению, выглядит так, будто он не в своей тарелке. Не хватает рядом игроков, которые были бы близки к нему по уровню. И он уже где-то останавливается.



Но такого соперника, как нынешняя «Валенсия», обязана «Барса» дома побеждать. Это однозначно. «Валенсия» на кубковую игру посреди недели выпустила почти целиком резерв, но едва не проиграла команде «Терраса». Это уж совсем позор был бы. Пришлось выпустить основных игроков, спасли игру и победили в овертайме. Понятно, что здесь будет сразу играть основа. Но то, как выглядит «Валенсия» в сезоне, на позитив не настраивает. Игроки сильные остались, недаром «Реал» победили — 4:1. Но в целом игры нет, отдельные футболисты выстреливают от случая к случаю.



Я здесь поставлю на «Барселону» с форой (–1.5) мяча. Пора уже команде Кумана выиграть уверенно. Настрой должен быть. Всё-таки «Валенсия» — это имя для испанского чемпионата».