«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Севильи» в 1-2 мяча за 1.97.

«После идеального ноября — пять побед в пяти матчах — «Севилья» в начале декабря забуксовала. Домашние поражения от «Челси» (0:4) и от мадридского «Реала» (0:1) — совсем не те результаты, на которые наделся Лопетеги. Но затем последовали победа в полутоварищеском матче Лиги чемпионов в Ренне (3:1) и психологически важный выигрыш в Хетафе (1:0) с голом Эчейты в свои ворота в концовке игры. Такие победы часто дают эмоциональный заряд, которого потом хватает на несколько матчей.



Думаю, что «Севилья» очков не потеряет в домашнем матче с «Вальядолидом», который пропустил в чемпионате больше всех голов (20). Вместе с тем вряд ли без травмированных Хесуса Наваса, Эскудеро и Мунира «Севилья» выдаст свой лучший матч. Не думаю, что дело дойдёт до разгрома. У Лопетеги вообще обычно аккуратные команды, редко выигрывающие крупно. Так что моя ставка — победа севильцев с разницей в один-два мяча».