«Байер» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Байер 04» — «Бавария».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Байера» за 2.17, победа «Байера» за 4.00.

«На улице холодно, а в Бундеслиге жарко, особенно в битве за чемпионство. Немыслимо, но в этом сезоне на первое место в Бундеслиге претендует «Байер». Это абсолютный нонсенс, потому что «Байер» почти 10 лет не претендовал на чемпионство. В последний раз эта команда боролась за что-то подобное при Юппе Хайнкесе в сезоне-2010/11, и то стала всего лишь второй. Сейчас у Леверкузена все предпосылки к тому, чтобы оказаться в зоне Лиги чемпионов и наконец-то впервые в своей истории выиграть Бундеслигу. По крайней мере, зимнее чемпионство им выиграть по силам. Для этого нужно обыграть «Баварию» или хотя бы сделать всё, чтобы она не выиграла.



Матч пройдёт на «Бай Арене», стадион будет пустым, но это не имеет никакого значения, потому что «Байер» в последнее время набрал такой ход, что даже в дерби с «Кёльном», с которым «Бавария» играла очень сложно, получилось выиграть без каких-либо шансов — 4:0.



Почему мы говорим о «Байере» больше, чем о «Баварии»? Потому что «Бавария» устала, она провела сложный матч с «Вольфсбургом», где вполне могла не выиграть, если бы не чудеса Мануэля Нойера. Мне кажется, что в этой игре «Байер» выиграет. Рискну предположить, что «Байер» выиграет, но вы не берите эту ставку в качестве первой. Самым лучшим вариантом будет ставка на то, что «Байер» забьёт больше 1.5 гола — там коэффициент больше двойки.



Судя по тому, что мы видим за последний месяц, мне кажется, что «Байер» сильнее «Баварии» на этом промежутке дистанции. Если у вас есть лишняя копеечка, поставьте на победу «Байера». А если нет, то на «Байер» забьёт больше 1.5 гола».