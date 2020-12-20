Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сассуоло» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 13-го тура чемпионата Италии

«Сассуоло» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 13-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сассуоло» — «Милан».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

«Сассуоло» — вторая команда серии А после «Ювентуса» по владению мячом (57.8%) и по точности передач (87.8%). Черно-зеленые любят играть в контроль, любят прессинговать и доминировать на поле. Поэтому «Сассуоло» — одна из самых результативных команд лиги (22 забитых мяча).

«Милан» продолжает идти по дистанции без поражений. Команда Стефана Пиоли на четвертом месте по владению мячом (54%) и на втором по среднему числу ударов по воротам (17). Больше «Милана» (27 мячей) забил только «Интер» (30). Нет сомнений, что нас ждет увлекательный матч. Обе команды играют в атаку, много забивают и регулярно пропускают — в среднем больше гола за игру (по 13 мячей). Поставлю на результативный футбол. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.76".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020