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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–1) за 1.88.

«Ливерпуль» в очередной раз вопреки опасениям добился результата, чем снова доказал всю серьёзность своих чемпионских амбиций. Играли мерсисайдцы, правда, не очень здорово. По голевым моментам, по крайней мере, «Тоттенхэм» явно выиграл, но в плане эффективности и розыгрыша победного стандарта команда Клоппа была на высоте.

Удивило то, что в той игре немец не произвёл ни одной замены. Это, видимо, означает, что изменения в составе будут на матч с «Пэласом». Как бы то ни было, в Лондоне «красным» можно будет выложиться на все сто, поскольку после этой игры у команды наконец-то не будет футбола целую неделю.

«Орлы» прибавили в последнее время: в последних трёх играх они разгромили «Вест Бромвич», сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». С «Ливерпулем», правда, не сыграет Бентеке, а на его счету два забитых мяча в этих трёх играх.

В целом понятно, как будет развиваться игра: гости будут безраздельно владеть мячом, хозяева — действовать в излюбленной контратакующей манере. Вопрос в эффективности завершающих стадий. У гостей, похоже, наконец-то сможет выйти Тьягу, и это, конечно, большой плюс в такого рода играх».

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