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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Манчестер Сити».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 2.85.

«В этом сезоне «Ньюкасл» забивал больше одного гола за матч чаще, чем «Ман Сити». И это не похвала «сорокам» — это констатация положения вещей в команде Гвардиолы. Она не летает и не имеет того желания играть в футбол, в которому мы привыкли. Иногда случаются исключения и звезды демонстрируют, что умеют, но в нынешнем сезоне это случается лишь по праздникам.

«Саутгемптон» в этом плане — полная противоположность. Эта команда выкладывается в каждой игре, душит соперников своим прессингом, регулярно создаёт массу моментов впереди. Если бы ещё и уровень атакующих игроков был чуть более высокого уровня, то «святые» вполне могли бы претендовать на самые высокие места.

Играть против «Сити» хозяевам должно быть удобно. «Святые» не слишком сильны в позиционных атаках, но когда соперник раскрывается, им становится комфортно. Предположу, что как минимум ничью они зацепят. Ну очень уж редко команда Гвардиолы выкладывается на футбольном поле, а без этого нынешний «Саутгемптон» переиграть сложно».

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