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«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.64.

«Арсеналу», конечно, повезло, что домашний матч с «Саутгемптоном» удалось не проиграть. «Канониры» и до удаления Габриэла выглядели хуже соперника, а после удаления просто встали всей командой на оборону собственных ворот. В Ливерпуле, соответственно, не сыграет самый надёжный центральный защитник команды, а также Джака и Парти — два центральный хавбека, на которых, конечно, рассчитывал бы Артета.

«Эвертон» грамотно тактически сыграл против «Лестера» и одержал заслуженную победу. Для «ирисок» это уже вторая подряд победа на ноль, причём в соперниках у них, кроме «Лестера», был ещё и «Челси».

Логично предположить, что Анчелотти сохранит план и на следующую игру. «Эвертону» комфортнее действовать вторым номером. Особенно это должно быть эффективно против такого «Арсенала».

Вообще, впервые на моей памяти в матче этих двух команд «Эвертон» является настолько явным фаворитом. Некоторые британские букмекеры предлагают на его победу коэффициент 2.25! И это, конечно, красноречивее всего говорит о том, в каком положении оказался «Арсенал».

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