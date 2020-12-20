«Лацио» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч 13-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Наполи».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.



«Лацио», который принимал участие в еврокубках, играет очень нестабильно, через тур оступается. Вряд ли что-то с этой проблемой сможет сделать прямо сейчас Симоне Индзаги, потому что в Италии сейчас эдакий Boxing day и времени для восстановления и какой-то корректировки очень мало. «Лацио» будет добегать до этой финишной новогодней прямой, и как получится, мало кто может представить.



Что касается «Наполи», то сразу отметим, что Мертенс выпал на несколько недель. Это очень серьезная потеря. «Наполи» и без бельгийца обладает очень серьезным подбором игроков, но все-таки Мертенс главным бомбардир неаполитанцев. Что еще отметим в действиях «Наполи»? То, что Гаттузо вернулся к первоначальному плану, к тем временам, когда он только приходил в Неаполь, когда против больших команд, а «Лацио» это такой клуб, он играл от обороны, на контратаках. Мы видели матч с «Интером» — очень все плотно и дисциплинированно. Мне кажется, что нечто подобное мы увидим и в этот раз. «Наполи» будет очень осторожен, будет ждать своего шанса.



«Лацио» тоже любит играть на контратаках, но свежести нет. Думаю, будет боевая игра без большого количества голов. На это и сделаю прогноз – тотал меньше 2.5.