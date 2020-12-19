«Леванте» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Реал Сосьедад».
Ставка: «Леванте» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.91.
«Забавная ситуация: обе команды свои предыдущие матчи чемпионата провели на стадионе «Камп Ноу». «Леванте» гостил там неделю назад, проиграл (0:1) и имел достаточно времени на восстановление. А вот «Реал Сосьедад» бился в Барселоне (и уступил там — 1:2) менее чем за трое полных суток до игры этого тура в Валенсии. «Реал Сосьедад» «поплыл» от слишком плотного графика матчей. Проблема в том, что баски попали в слишком сложную группу в Лиге Европы, что совпало с эпидемией травм. В итоге «Реал Сосьедад» не выигрывал уже в семи последних матчах.
Думаю, что и в Валенсии «Ла Реалу» будет сложно победить, тем более что у басков много травмированных футболистов. В частности, стоит отметить отсутствие Давида Сильвы и Янузая. У «Леванте» же крепкая оборона — в семи последних турах валенсийцы ни разу не пропускали более одного мяча. Рискну поставить тут против фаворита. Моя ставка — «Леванте» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.91».
- 19 декабря 2020
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