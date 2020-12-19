«Осасуна» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Осасуны» в один мяч или ничья за 2.04.

«У «Вильярреала» уж слишком много потерь в составе. Дисквалифицирован Педраса, травмированы Альберто Морено, Коклен, Иборра, Бакка и Пако Алькасер, под вопросом участие в игре Моя Гомеса.



К тому же у команды Унаи Эмери уже давно исчезла та магия в игре, что была в начале сезона. В шести последних матчах чемпионата и Лиги Европы «подводники» выиграли лишь один раз (при пяти ничьих) и ни разу не забивали более одного гола за игру.



«Осасуна» же предельно мотивирована. Наваррцы опустились на последнюю строчку турнирной таблицы, но совсем не собираются с этим смиряться. Поставлю на то, что здесь будет или ничья, или победа «Осасуны» с разницей в один мяч».