«Осасуна» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Осасуны» в один мяч или ничья за 2.04.
«У «Вильярреала» уж слишком много потерь в составе. Дисквалифицирован Педраса, травмированы Альберто Морено, Коклен, Иборра, Бакка и Пако Алькасер, под вопросом участие в игре Моя Гомеса.
К тому же у команды Унаи Эмери уже давно исчезла та магия в игре, что была в начале сезона. В шести последних матчах чемпионата и Лиги Европы «подводники» выиграли лишь один раз (при пяти ничьих) и ни разу не забивали более одного гола за игру.
«Осасуна» же предельно мотивирована. Наваррцы опустились на последнюю строчку турнирной таблицы, но совсем не собираются с этим смиряться. Поставлю на то, что здесь будет или ничья, или победа «Осасуны» с разницей в один мяч».
- 19 декабря 2020
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