«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.57, тотал больше 11.5 угловых за 2.86.

«Здесь должна получиться огненная игра. По крайней мере, исходные данные говорят за это. В «МЮ», кажется, снова проснулось желание играть у Погба, который получил определенную свободу на поле. Опорная зона страдает, но в созидании «Юнайтед» становится интереснее. Бруну Фернандеш по-прежнему дирижирует атаки, Рэшфорд только что оформил дубль, Марсьяль забил… Против «Лидса», который частенько оставляет сзади большие пространства, всей это компании должно быть комфортно.



«Лидс» только что забил пять мячей, выиграл после двух поражений кряду, и, кажется, к матчу против самого принципиального соперника подходит в хорошем расположении духа и боевом составе.



В общем, матч должен получиться интересным, с массой голевых моментов у обоих ворот. Перед недельной паузой игроки обеих команд должны выложиться без остатка».