«МЮ» — «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч 14-го тура чемпионата Англии

Денис Казанский записал прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».
Ставка: гол Рэшфорда за 2.30.
«Огромнейшая игра на «Олд Траффорд»! Давненько там не было «Лидса»! «Лидс» вернулся в АПЛ, большое количество болельщиков этому рады. Встреча с «Манчестер Юнайтед» — это всегда особенное событие, особенно если вспомнить, сколько всего много было между этими командами. Это переходы главных футболистов – Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Алан Смит, и очень серьезная негативная реакция болельщиков друг на друга. Много чего интересного.
«Лидс» невероятно веселая команда – 48 мячей в свои и чужие ворота залетело. Думаю, что болельщики кайфуют от романтического футбола Марсело Бьелсы. Команда идет четвертой по совершенным ударам, пятой – по допущенным ударам.
Что касается «Юнайтед», то здесь все хорошо. На выезде одержана уже десятая победа, забивают много, пропускают регулярно. Дома команда играет чуть хуже, чем на выезде – это уже не для кого не секрет. Побиться им придется, тем более, что «Лидс» очень хорошую форму набрал.
«Юнайтед» будет играть с позиции силы, но в обороне команда шаткая. Думаю, что здесь будет много мячей. Я бы сделал персональную ставку – Рэшфорд забьет. Он невероятно хорош. Голешник в ворота «Шеффилда» — это просто выдающееся мастерство. То, как он забил, обработав длинную передачу, в секунду положив мяч и ударив по воротам – это круто! Оборона «Лидса» — это тоже какая-то кинокомедия, поэтому у Маркуса Рэшфорда будет достаточно шансов продолжить голевую серию. Гол Рэшфорда в матче «МЮ» — «Лидс».
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