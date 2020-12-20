«Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
«Встреча двух самых невезучих команд этого сезона в АПЛ. По xG они с отрывом опережают остальные 18 команд и по незабитым мячам, и по недополученным очкам. Символично будет, если и в этом противостоянии у них ничего не получится и в споре двух неудачников победителя не окажется.
С другой стороны, «ШЮ» здорово провел последние 20-25 минут игры с «МЮ», забил при счете 1-3, а мог забить и еще. По идее, когда начинает что-то получаться, это может дать некий импульс для будущих свершений.
У «Брайтона» ничего позитивного в последних играх не было совсем — два заслуженных поражения от «Саутгемптона» и «Лестера», невыразительная нулевая ничья с «Фулхэмом».
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