«Вест Бромвич» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.02.
«Полный бред — увольнять Билича после того, как его команда героически отстояла в гостях ничью в матче с «Манчестер Сити», а игроки, включая капитана, сказали, что будут биться за команду и за тренера.
Хорвата сменил мало кем уважаемый в Англии Эллардайс. Очень удивлюсь, если у игроков будет большое желание прыгать выше головы в ближайшее время.
«Вилла» хорошо смотрелась в матче с «Бернли». Отлично выглядела физически, немало создала моментов, нанесла 27 ударов, подала 10 угловых, но с завершением у всех, включая Грилиша, вдруг возникли проблемы.
Думаю, в дерби именно гостей можно считать фаворитами. Скорее всего, и к победе они будут ближе. По статистическим показателям уж точно «Вилла» должна переиграть «Вест Бромвич.
- 20 декабря 2020
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