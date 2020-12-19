ЦСКА — «Зенит»: результат матча 18.12.2020, кто выиграл, какой счёт

В Москве завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит».



Хозяева сразу же завладели инициативой и после первой четверти лидировали с перевесом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву преимущество стало двузначным — 45:31. Во второй половине «армейцы» продолжали контролировать происходящее на паркете и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 83:65.



Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой команды из столицы Никола Милутинов (13 очков и 13 подборов). У «Зенита» лучшим стал Кевин Пангос, записавший в свой актив 14 очков.



Поставить на победу ЦСКА в основное время предлагалось с коэффициентом 1.31, и выигрыш с 1000 рублей составил бы 1310 рублей. Успех «Зенита» шёл за 4.30.



Тотал меньше 155.5 очка оценивался в 1.80, победа ЦСКА с форой (–7.5) — в 1.85, а победа ЦСКА при тотале меньше 155.5 очка — за 2.25.

ЦСКА — «Зенит». Прогноз: 10-я победа подряд для Джеймса, Курбанова и Шенгелии Красно-синие не проигрывают в Евролиге с октября и делят первое место с «Барселоной».