Головкин — Шеремета: результат боя 19.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Камила Шеремету и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Бой прошёл на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Судья зафиксировал технический нокаут после седьмого раунда. В течение боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун.
Головкин побил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. У казахстанского боксёра – 21 защита, у Хопкинса – 20.
Головкин вышел на бой в специальных перчатках и трусах, посвящённых погибшей экс-звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Экипировка была выполнена в традиционных для «Лейкерс» фиолетово-жёлтых цветах.
Поставить на победу GGG можно было с коэффициентом 1.03: ставка в 1000 рублей принесла бы 1030 рублей. Сделать ставку на успех Камила Шереметы можно было за 13.00. На ничью эксперты предлагали коэффициент 30.00.
Тотал больше 6.5 раунда шёл за 1.90.
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