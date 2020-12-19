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Головкин — Шеремета: результат боя 19 декабря, кто победил, какие ставки зашли

Головкин — Шеремета: результат боя 19 декабря, кто победил, какие ставки зашли
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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Камила Шеремету и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе. Бой прошёл на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Судья зафиксировал технический нокаут после седьмого раунда. В течение боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун.

Головкин побил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. У казахстанского боксёра – 21 защита, у Хопкинса – 20.

Головкин вышел на бой в специальных перчатках и трусах, посвящённых погибшей экс-звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Экипировка была выполнена в традиционных для «Лейкерс» фиолетово-жёлтых цветах.

Поставить на победу GGG можно было с коэффициентом 1.03: ставка в 1000 рублей принесла бы 1030 рублей. Сделать ставку на успех Камила Шереметы можно было за 13.00. На ничью эксперты предлагали коэффициент 30.00.

Тотал больше 6.5 раунда шёл за 1.90.

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