Россия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Чехия.

Ставка: победа России за 1.68.

«Пора ребятам уже выигрывать у сборной Чехии. Мы знаем обе команды: и нашу, и чешскую. Первый матч против шведов был весьма упорным, но наши взяли верх в серии послематчевых бросков — 4:3. А чехи несколькими часами ранее сыграли против Суоми. В том матче счет на табло был 4:3 в пользу финнов. Так что посмотрим, смогут ли чешские хоккеисты быстро оправиться от того поражения и настроиться на сборную России.



А россияне на кураже, поэтому могут подловить расстроенных чехов и уверенно обыграть их. В принципе, матч со шведами сложился для нас весьма удачно. Вратарская позиция немного хромала, но в самый ответственный момент голкипер спас нашу сборную. Не знаю, кого поставят в ворота сегодня, но, в любом случае, настрой будет запредельным у всех — сборная России хочет выиграть домашний этап Евротура. Мы обычно дома смотримся очень неплохо.



Что касается чешской сборной, то нам с ними всегда тяжело играть, это очень неудобный соперник. Более того, в Москве у них обычно идет игра и идет хорошо, успешно. Мы им дома очень часто уступаем, но сегодня, надеюсь, эта «традиция» сломается.



Много забрасывать команды не будут, максимум, пять-шесть на двоих. А наше преимущество вряд ли будет больше, чем в одну шайбу, но этого для победы вполне достаточно. Точный счет основного времени матча, наверное, будет 3:2 в пользу сборной России».