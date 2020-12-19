«Атлетико» — «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Эльче».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.56.

«РПЛ ушла в заслуженный отпуск, и нам теперь для прогнозов остаются матчи чемпионата Испании. Начинаем с поездки в Мадрид. «Атлетико» прервал серию из 26 матчей без поражений в чемпионате Испании, уступив «Реалу». Симеоне признал, что, действительно, «Реал» победу заслужил. И теперь «Атлетико» готов начать новую серию.



Нас ожидает противостояние аргентинских тренеров. Хорхе Альмирон возглавляет «Эльче». «Атлетико» по-прежнему в группе лидеров. Матч с «Реалом» стоял особняком в расписании мадридцев. До «Реала» у «Атлетико» была впечатляющая серия. И мне кажется, «Эльче» — подходящий соперник, чтобы начать новую серию. Впереди будет важнейший матч с «Реал Сосьедадом» — всего через несколько дней.



Думаю, «Атлетико» выиграет и постарается максимально внимательно сыграть в обороне. У «Эльче» большие проблемы в атаке. Команда меньше всех забивает в чемпионате Испании наряду с «Хетафе» и «Эйбаром». Рассчитывать, что «Эльче» огорчит Яна Облака, было бы слишком легкомысленно, если, конечно, хозяева сыграют в обороне с концентрацией.



Сыграл бы победу «Атлетико» всухую за 1.56. Также рассмотрел бы вариант мультисчета 1:0, 2:0, 3:0 за 1,8. «Атлетико» наверняка будет держать в уме гостевой матч с «Сосьедадом».