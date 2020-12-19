«Саутгемптон» — «Ман Сити»: ставка Ильи Казакова с коэффициентом 7.10 на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Саутгемптона» за 7.10.

«Последний раз, когда «горожане» приезжали в гости к «святым», для них это обернулось поражением. «Саутгемптон», наверное, претендует на то, чтобы стать одной из сенсаций этого года в английском футболе.



Если бы они смогли ещё выиграть у «Арсенала», наверное, комплиментов было бы больше. «Манчестер Сити» в последнее время восторгов не вызывает, хотя отставание от первой строчки не слишком большое.



Сейчас у команды Пепа Гвардиолы нет той лёгкости, уверенности, ощущения силы, с которой «горожане» раньше играли против любого клуба. «Саутгемптон» хорошо смотрится, старается навязать сопернику борьбу. В каждой его игре присутствует очень много прессинга.



«Манчестер Сити» сейчас смотрится именно такой командой, против которой подобный стиль может оказаться очень грозным оружием. Я бы поставил на победу «Саутгемптона». Мне кажется, что здесь всё должно закончиться в пользу «святых».