«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги 19.12.2020

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Валенсия».



Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.25, победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 1.69.



«Для «Барселоны» это четвёртый подряд домашний матч. Очень непривычная ситуация. Ещё более непривычно то, что по итогам прошлых трёх матчей на «Камп Ноу» разница мячей не в пользу «Барселоны». Было поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов (0:3). После чего «Барса» выиграла у «Леванте» (1:0) и у «Реала Сосьедад» (2:1), поэтому разница мячей отрицательная.



Я отмечу, что качество игры «Барселоны» в двух последних матчах было хорошим. Я далёк от того, чтобы возносить проект Рональда Кумана. Я отношусь к перспективам «Барселоны» в этом сезоне весьма скептически. Но сейчас «Барселона» показывает хороший футбол, что во втором тайме матча с «Леванте», что в первом тайме игры с «Реалом Сосьедад» качество игры было очень высоким. Мне кажется, что с «Валенсией» каталонцы справятся.



Мне кажется, что у «Валенсии» есть преимущество в свежести. Если «Барселона» три дня назад играла против крепкого соперника, то «Валенсия» фактически отдыхала. Вернее, она провела кубковый матч, но играла вторым составом. Кстати, интересный был матч. «Валенсия» проигрывала 0:2 к 80 какой-то минуте, но потом вышли основные игроки и сумели сделать счёт 2:2. Потом забили ещё два гола. Силы основных игроков не были задействованы. Они отыграли там максимум по 40 минут.



Учитывая, что «Барселона» на ходу, два матча отыграны качественно, но есть проблемы в обороне. По-прежнему травмирован Пике, не в составе Серхио Роберто. В такой ситуации логично предположить, что «Барселона» выиграет, но пропустить может запросто. Мне в такой ситуации нравится ставка — победа «Барселоны» через тотал матча больше. Оценивается эта ставка в район 1.69.



Вторая ставка, которую я рекомендую, в надежде, что «Барселона» выиграет, но вряд ли крупно. Мне нравится коэффициент 2.25 на то, что «Барса» выиграет с разницей в 1-2 гола. Мне кажется, это вполне вероятным. Победа в 1-2 гола, а не в 3-4. Это предложение мне кажется достаточно валуйной ставкой».