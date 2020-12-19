«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» в 14-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«А здесь очень интересное противостояние намечается. «Саутгемптон» в этом сезоне в полном порядке, идёт в тройке, забивая почти по два мяча за игру. Руководство в прошлом году сумасшедшее терпение проявило, не уволило тренера Хазенхюттля после поражения 0:9. И вот сейчас его работа приносит плоды. Яркая команда, хотя игроков топ-уровня в команде нет. Но зато есть баланс, есть понимание, как нужно играть. Это здорово.



«Ман Сити» в этом сезоне пока разочаровывает — место в конце первой десятки. И удивляет, как мало с таким составом «Сити» забивает. Всего 18 мячей в 12 играх. И это «Сити», который не так давно в среднем по три мяча забивал. Что-то не так с командой Гвардиолы. И однозначно причину назвать крайне сложно.



Думаю, что здесь команды будут аккуратно играть. «Саутгемптон» не побежит вперед, сыграет на контратаках. А «Сити» в последнее время контролирует мяч ради этого самого контроля. К сожалению, остроты мало. Даже у «Вест Бромвича» дома не выиграли.



Я поставлю на то, что в матче будет забито меньше 3.5 мяча, при этом «Ман Сити» всё-таки не проиграет. Пропускает «Сити» в этом сезоне тоже мало».