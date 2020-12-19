«Байер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии 19 декабря

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Байер» — «Бавария» в 13-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.96.

«Байер» играет против «Баварии». Матч, про который когда-то Ули Хенесс, тогда руководивший «Баварией», сказал, что «Байер» не опередит нас и через сто лет». В принципе, он говорил не про матч, а про соперника.



У «Байера» в последние годы возникал какой-то комплекс, как только он доходит до матча с «Баварией». Плюс игра, которую ставит «Байер», она очень удобная для «Баварии». Её легко разрушать. Контроль мяча не всегда приводит к созданию опасных моментов. «Бавария» — это команда, которая с моментами разбираться умеет.



Думаю, что «Байер» будет играть в открытый футбол, постарается показать себя в атаке, но это гарантирует серьёзные проблемы в обороне. Даже если он забьёт сам, то это будет лучше для нашей ставки. Я предлагаю ставить на тотал матча больше 3.5 мяча. Не надо бояться, в этом матче должно быть много забитых мячей".