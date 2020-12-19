«Байер» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Бавария» в 13-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.02.
«Бавария» в последних матчах была не так убедительна, как на старте сезона. Сыграли вничью с «Унионом». Дома пришлось выгрызать победу у «Вольфсбурга», там ещё в куче эпизодов Нойер спас. Видно, что команда подустала. И это всё объяснимо. Скоро будет небольшой перерыв, который поможет чуть-чуть восстановиться.
Это игра за лидерство. «Байер» сейчас играет просто шикарно. Вот уж кто бежит, просто летит вперед. За последние 3 игры команда забила 12 мячей. А в последних 11 матчах «Байер» победил 10 раз и 1 ничья была. При этом забил Леверкузен больше 30 мячей. Удивляет, что так «Байер» играет, продав летом лучшего игрока команды Хаверца. Это говорит об отличной работе клуба и стратегии тренера, который сумел восполнить потерю лидера.
Игры «Байера» крайне редко бывают скучными. И, думаю, здесь он неминуемо спровоцирует «Баварию» на обмен атаками. Жду голов. «Обе забьют и тотал больше 3.5 мяча» — моя ставка".
- 19 декабря 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
09:00