«Байер» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Бавария» в 13-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

«Бавария» в последних матчах была не так убедительна, как на старте сезона. Сыграли вничью с «Унионом». Дома пришлось выгрызать победу у «Вольфсбурга», там ещё в куче эпизодов Нойер спас. Видно, что команда подустала. И это всё объяснимо. Скоро будет небольшой перерыв, который поможет чуть-чуть восстановиться.



Это игра за лидерство. «Байер» сейчас играет просто шикарно. Вот уж кто бежит, просто летит вперед. За последние 3 игры команда забила 12 мячей. А в последних 11 матчах «Байер» победил 10 раз и 1 ничья была. При этом забил Леверкузен больше 30 мячей. Удивляет, что так «Байер» играет, продав летом лучшего игрока команды Хаверца. Это говорит об отличной работе клуба и стратегии тренера, который сумел восполнить потерю лидера.



Игры «Байера» крайне редко бывают скучными. И, думаю, здесь он неминуемо спровоцирует «Баварию» на обмен атаками. Жду голов. «Обе забьют и тотал больше 3.5 мяча» — моя ставка".