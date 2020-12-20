«Эйбар» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.07.
«Выиграв в мадридском дерби, «Реал» подтвердил свои чемпионские амбиции. Теперь команде Зинедина Зидана важна стабильность. Время серии тяжелых решающих матчей позади, теперь важно брать свое. Например, три очка в Эйбаре. Слишком большой усталости после перенесенного матча с баскским «Атлетиком» у «Реала» быть не должно, все-таки баски уже с 13-й минуте играли в меньшинстве.
Эпидемия травм у «Мадрида» тоже осталась позади, поэтому я не думаю, что «Реал» потеряет очки на стадионе «Ипуруа». Вместе с тем едва ли «сливочные» выиграют крупно, все-таки «Эйбар» — достаточно боевитый соперник. Однако у «оружейников» много травм. Выберу ставку на победу «Мадрида» с разницей в один или два мяча за 2.07».
- 20 декабря 2020
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