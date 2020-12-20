«Аталанта» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 13-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Рома».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.19.

«Встречаются две зрелищные и яркие команды, которые любят играть в прессинг, в позиционную атаку, создают огромное количество моментов в каждом матче. В общем, я думаю, что нас ждет увлекательный матч.



В прошлом туре «Аталанта» сыграл вничью с «Ювентусом». В общем, это результат нормальный, рабочий. «Аталанта» регулярно отбирает очки у «Ювентуса», если вспомнить еще прошлый сезон. «Рома» обыграла дома «Торино» (3:1). Римляне сейчас на ходу, они показывают зрелищный и качественный футбол. Болельщикам за это нужно благодарить Паоло Фонсеку, который поставил игру команды в позиционном нападении.



Что касается прогноза на матч, то я долго думал и пришел к такому выводу. Да, «Рома» и «Аталанта» в пятерке лидеров команд, которые наносят удары за матч. И те и другие хорошо ведут верховую борьбу, здорово позиционно атакуют. Собраны техничные футболисты как в одной, так и в другой команде. Кажется, что матч должен получиться результативным.



Но в последних 8 матчах «Аталанта» играет нерезультативно. Только в матче с «Фиорентиной» в матче с участием «Аталанты» было три гола, в остальных меньше трех. Больше половины своих голов «Аталанта» забила в стартовых трех турах.



Сейчас забивается гораздо меньше голов. Это связано с физической формой команды. Сейчас «Аталанта» выглядит лучше, чем пару недель назад, когда команда была в кризисе. Часто все упирается в реализацию моментов. Они много их создают, но мало реализуют.



Вспомнил, как команды играли в прошлом сезоне. В одном матче было забито два гола, а в другом — три. В этом смысле букмекеры ждут результативный матч, но я отойду от обратного. Думаю, что в этом матче будет забито меньше трех мячей за 2.19. Мне кажется, такая ставка может пройти, так как команды будут осторожничать, понимая, что соперник очень серьезный».