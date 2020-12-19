«Эвертон» — «Арсенал»: где смотреть в прямом эфире, когда начало, прогнозы и ставки
19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех лондонского клуба оценён букмекерами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
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