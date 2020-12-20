«Барселона» — «Валенсия»: результат матча 19 декабря, какой счёт, как сыграли

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» поделила очки с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:2.



«Валенсия» открыла счёт на 29-й минуте — забил защитник Муктар Дьякаби, ассистировал которому Карлос Солер. В конце первого тайма «Барселона» за счёт гола Лионеля Месси отыгралась. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел свою команду вперёд, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес сравнял счёт.



«Барселона» нанесла 25 ударов по воротам соперника (9 — в створ), «Валенсия» — 12 (4 – в створ). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле с первых минут, но результативными действиями не отличился. На 90-й минуте вместо него вышел нападающий Ли Кан Ин.



Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.35. Успех «Валенсии» оценивался в 9.90, ничья — в 6.25. Ставка в 1000 рублей принесла бы 6250.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.40, «обе забьют» — за 1.67, гол Лионеля Месси — за 1.80.

«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: Месси, Гризманн и Куман вернутся в чемпионскую гонку Каталонцы одержали две победы подряд и наконец-то вошли в топ-5 Ла Лиги.