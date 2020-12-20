«Ман Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Егора Титова на матч 14-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.19.

«Матч, который обязательно нужно будет посмотреть. «Лидс» — это команда, за которой крайне интересно наблюдать. По меркам английской Премьер-лиги состав у «Лидса» посредственный. Это так и есть. Но главное там — тренерская мысль Бьельсы. Вот купили сильного испанца Родриго, а он пока не вписывается в состав команды, выходит в основном со скамейки. Очень смело играет «Лидс» во всех матчах. Ему неважно, кто выходит против него — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Челси». Игровая модель не меняется. Высоко команда прессингует, старается вступать в отбор при потере мяча. Зачастую подводит реализация, а то «Лидс» был бы выше. Но в последнем матче они ярко обыграли «Ньюкасл» — 5:2.



«Манчестер Юнайтед» очень непредсказуем. Один матч может быть очень хорошим, другой — средненьким, третий — вообще провальным. С трудом только что обыграли «Шеффилд», который за 13 туров всего 1 очко набрал.



Здесь, думаю, на голы надо ставить. Мне кажется, что «Лидс» спровоцирует «МЮ» на весёлый футбол. Результат предсказывать тяжело — «Лидс» и выиграть может. Но ставлю на «больше 3.5 мяча».