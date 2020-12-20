«Лацио» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи» в 13-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.

Ставка: гол Иммобиле за 2.37.

«Один из центральных матчей тура в Серии А. И выделить здесь фаворита весьма проблематично. У «Лацио» результаты пока не такие прекрасные, как в прошлом сезоне. Проблема в том, что пришлось уделять много внимания Лиге чемпионов, где борьба продолжалась до последнего тура. Кроме того, чуть ли не вся команда переболела коронавирусом. Это отложило отпечаток на физической готовности. Сейчас только «Лацио» постепенно приближается к своему уровню, но осечки всё равно происходят.



«Наполи» на 5 очков впереди, он идёт 5-м в таблице. Но этот матч, похоже, он будет играть без всех лидеров. Не будет Инсинье, скорее всего, не сыграет и Мертенс. Так, может быть, я бы поставил на гостей, но в такой ситуации оттолкнусь от «Лацио». Сделаю ставку на гол Чиро Иммобиле. Он не утратил своего чутья, удар сумасшедший при нём. Кому ещё забивать за «Лацио», если не Иммобиле. Он и пенальти, кстати, бьёт. Если «Лацио» и суждено хорошо сыграть эту встречу, то без гола Иммобиле это не обойдётся».